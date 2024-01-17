Bazar Murah Partai Perindo di Rohil Diserbu Warga

ROHIL - DPW Partai Perindo bersama DPD Perindo Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), melakukan kegiatan sosial dengan melakukan bazar murah. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen partai nomor urut 16 untuk membantu masyarakat.

Kegiatan bazar murah ini digelar di Dusun Maju Jaya, RT/RW 015/005, Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (17/1/2024). Kegiatan ini disaksikan sekitar seribuan warga.

Ketua DPW Partai Perindo Riau, Sayed Abubakar Asseggaf mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kegiatan pro rakyat yang sudah lama dilakukan partai besutan Hary Tanoesoedibjo tersebut.

"Hari ini kita menggelar bazar murah minyak goreng di Kabupaten Rokan Hilir. Begitu besar sambutan masyarakat atas kegiatan kita ini," kata Sayed Abubakar Asseggaf.