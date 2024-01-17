Sempat Kejar-kejaran, Polisi Tangkap Sopir Truk yang Tabrak Pemotor hingga Tewas

LAMPUNG SELATAN - Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Lampung berhasil mengamankan sebuah truk yang terlibat tabrak lari hingga menewaskan seorang pengendara motor, Selasa (16/1/2024).

Truk fuso tronton box warna orange bernomor polisi A 9152 ZA tersebut menabrak pesepeda motor bernama Nur Hadir di Exit Tol Desa Hatta lalu kabur ke Tol Bakauheni Terbanggi Besar (Bakter).

Kasat PJR Ditlantas Polda Lampung, Kompol Adri Bhirawasto mengatakan, upaya quick response personel Sat PJR Induk 02 bersama petugas Tol Bakter melakukan pengejaran truk tabrak lari.

"Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, petugas Sat PJR bersama petugas Tol Bakter melaksanakan upaya pengejaran," ujar Adri saat dikonfirmasi, Selasa (16/1/2024).

Adri menuturkan, dalam penangkapan tersebut, sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pihaknya dengan pengemudi truk fuso tersebut di jalan tol.

Adri bersama anggotanya Iptu Gobel, Aipda Heppy, Brigpol Amran P Manalu serta BKO Kamtib TNI AD dan petugas Bravo Tol Bakter dengan sigap memburu truk fuso box warna oranye.

"Sekira pukul 13.30 WIB, petugas berhasil mengamankan kendaraan truk fuso tronton box warna orange Nopol A 9152 ZA," kata dia.