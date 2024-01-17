Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polresta Pekanbaru Gandeng Admin Medsos Tangani Informasi Menyesatkan Pemilu 2024

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:15 WIB
Polresta Pekanbaru Gandeng Admin Medsos Tangani Informasi Menyesatkan Pemilu 2024
Polisi dan penggiat medsos sukseskan Pemilu 2024 (Foto: dok polisi)
A
A
A

PEKANBARU - Media Sosial (Medsos) pelaku tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi menyesatkan termasuk kabar Pemilu 2024. Untuk meredamnya, Polresta Pekanbaru memiliki terobosan.

Pihak Satreskrim Polresta Pekanbaru dengan tim sibernya mengandeng admin media sosial publik di Pekanbaru untuk sama-sama mencegah hoaks hingga isu SARA selama Pemilu 2024.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra mengatakan bahwa pertemuan dengan belasan admin penggiat medsos di Pekanbaru dilakukan dengan silahturahmi di salah satu kafe Pekanbaru. Di sana kedua belah pihak saling bertukar pikiran.

Lalu dalam pertemuan itu Satreskrim dan admin media sosial serta konten kreator berkolaborasi dalam menyukseskan Pemilu.

"Banyak juga informasi datangnya dari jempol dan klik teman-teman admin medsos dan konten kreator. Mereka mendapatkan informasi dan disebarkan lewat media sosial sebelum akhirnya dibaca masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi agar tidak ada informasi informasi yang menyesatkan," kata Berry Rabu (17/1/2024).

Dia menjelaskan bahwa memang selama ini sudah ada filter dari penggiat admin Medsos untuk memfilter berita berita yang berbau SARA dan hoaks. Namun dalam Pemilu ini harus ditingkatkan untuk lebih hati hati lagi untuk memposting sebuah berita.

"Kami minta teman-teman sebelum ada memosting, cek betul-betul, lihat lagi apakah informasi itu benar atau hoaks. Jangan sampai berita yang tidak benar, apalagi sampai viral ternyata tidak benar. Untuk itu mari bersama cipatkan Pemilu yang damai," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement