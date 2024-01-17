Puluhan Ribu Warga Deklarasi Menangkan Ganjar-Mahfud di Pesta Rakyat Magelang

MAGELANG – Puluhan ribu pendukung Ganjar-Mahfud memadati acara Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud #23, yang diadakan Sahabat Ganjar di Lapangan Parkir Artis Mall, Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024) malam.

Dalam momen tersebut, warga Magelang secara bersamaan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden dan Mahfud MD sebagai calon Wakil Presiden Indonesia selanjutnya.

Ketua DPC Sahabat Ganjar Kota Magelang, Sariyadi mengatakan, Pasar rakyat yang menjadi bagian integral dari acara ini memberikan peluang besar bagi UMKM lokal untuk mempromosikan produk dan layanan mereka.

“Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud tidak hanya sebagai konser musik biasa, kami juga mau berkontribusi besar buat usaha rakyat di Kota Magelang dengan pasar rakyat ini. Lapak-lapak disini terbuka untuk semua UMKM tidak membatasi mereka,” ujar Sariyadi.

Dalam sambutannya di panggung, Sariyadi takjub dengan antusias masyarakat Magelang yang memberikan dukungan ke Ganjar-Mahfud.

“Kami sangat tersanjung dengan semangat dari warga Magelang yang berkumpul mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,”ujarnya.

“Semoga doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Ta’ala bahwa tahun ini kita memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru untuk Indonesia yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,”pungkasnya.

Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud #23 tidak hanya menjadi acara politik biasa, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masa depan Indonesia. Momen bersejarah ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik nasional, menandai awal dari upaya bersama dalam mewujudkan perubahan positif.