HOME NEWS NEWS

Gelar Sosialisasi dan Bazar Minyak Murah di Cimahi, Caleg Perindo Djoni Toat: Masyarakat Sangat Antusias

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |12:25 WIB
Gelar Sosialisasi dan Bazar Minyak Murah di Cimahi, Caleg Perindo Djoni Toat: Masyarakat Sangat Antusias
A
A
A

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi menggelar kegiatan senam, sosialisasi dan bazar minyak murah di Jalan Margaluyu, Gg. Lebaksari, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Kamis (18/1/2024).

Djoni Toat mengatakan, kegiatan kali ini berhasil menarik perhatian banyak warga Cimahi.

"Alhamdulillah masyarakat sangat antusias, didahului dengan acara senam pagi terlebih dahulu tadi," ucap Djoni saat ditemui.

Djoni menyebut, ada sekitar 500 lebih warga yang ikut dalam kegiatan senam hingga bazar minyak murah ini.

"Jumlah peserta hari ini 500 lebih, Rata-rata 500," ujarnya.

Djoni mengatakan, acara bazar minyak murah ini sekaligus menjadi ajang untuk memberikan pemahaman tentang Pemilu 2024 kepada masyarakat.

"Kami mengadakan bazar sembako murah yang isinya minyak goreng dan mie instan bagi masyarakat di sini sekaligus juga mensosialisasikan cara mencoblos nanti untuk tanggal 14 Februari 2024," katanya.

Halaman:
1 2
      
