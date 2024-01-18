Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prakirakan Hujan Bakal Guyur Jakarta pada Siang Hari

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |05:01 WIB
BMKG Prakirakan Hujan Bakal Guyur Jakarta pada Siang Hari
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca DKI Jakarta pada siang hari hujan berintensitas ringan hingga sedang, pada Kamis (17/1/2024).

Berdasarkan informasi di situs BMKG, pada pagi hari, seluruh wilayah Ibu Kota berawan. Dan pada siang hari, seluruh wilayah Jakarta diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Dan pada malam hari, hampir seluruh wilayah Ibu Kota berawan. Hanya wilayah Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan. Dini hari, wilayah Jakarta Selatan diprediksi berawan tebal.

Sementara itu, suhu udara hari ini berkisar antara 27-31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 85-95%.

(Awaludin)

      
