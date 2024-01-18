BMKG Prakirakan Hujan Bakal Guyur Jakarta pada Siang Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca DKI Jakarta pada siang hari hujan berintensitas ringan hingga sedang, pada Kamis (17/1/2024).

Berdasarkan informasi di situs BMKG, pada pagi hari, seluruh wilayah Ibu Kota berawan. Dan pada siang hari, seluruh wilayah Jakarta diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Dan pada malam hari, hampir seluruh wilayah Ibu Kota berawan. Hanya wilayah Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan. Dini hari, wilayah Jakarta Selatan diprediksi berawan tebal.

Sementara itu, suhu udara hari ini berkisar antara 27-31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 85-95%.

(Awaludin)