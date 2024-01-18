Antusias Sambut Siti Atikoh di Pasar Bersehati Manado, Warga Optimis Ganjar-Mahfud Menang

MANADO - Siti Atikoh menyambangi Pasar Bersehati di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu 17 Januari 2024. Kehadiran istri capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo ini disambut riuh dengan sorakan antusias ratusan pedagang dan masyarakat.

Salah satu warga yang begitu antusias dengan kedatangan Siti Atikoh adalah David. Warga Manado ini mengungkap masyarakat lainnya begitu senang Siti Atikoh bisa berkunjung ke kota Manado.

“Antusias masyarakat di sini sangat bagus atas kehadiran ibu Atikoh, karena di Sulawesi Utara ini, terutama di Manado tentunya kami optimis Ganjar Mahfud akan menang,” ungkap David.

Tak hanya itu, David juga mengatakan program-program yang diusung Ganjar-Mahfud sangatlah bermanfaat dan bisa mewujudkan Indonesia Emas.

Ia pun yakin kunjungan Siti Atikoh yang juga turut mensosialisasikan program Ganjar-Mahfud ini bisa memenangkan Paslon 03 itu.

“Pokoknya dengan program-program Ganjar-Mahfud ini sangat berpengaruh oleh masyarakat Sulawesi Utara dengan programnya yang luar biasa itu,” papar David.