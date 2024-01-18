Harga Sembako Mahal, Siti Atikoh Beri Tips Hemat dan Sehat untuk Emak-Emak

MANADO - Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengunjungi Pasar Bersehati di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu 17 Januari 2024. Atikoh berinteraksi dengan para pedagang dan mendengarkan keluhan mereka. Ia juga mengecek harga sembako.

Di tengah kenaikan harga sembako, Atikoh pun mengungkap beberapa tips untuk emak-emak agar bisa menyiasati situasi tersebut.

Ia mengatakan, salah satu siasatnha ialah mengganti menu karbohidrat dari beras menjadi umbi-umbian lantaran harganya yang lebih terjangkau.

“Indonesia kan makanan pokok ada yang dari beras dan umbi-umbian serta sumber karbohidrat lain termasuk kalau di Manado ini salah satunya jagung,” papar Atikoh.

BACA JUGA: