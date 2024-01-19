Advertisement
HOME NEWS NEWS

Optimis Partai Perindo Dapat Hasil Baik Pada Pemilu 2024, TGB Zainul Majdi: Kuncinya Terus Menyapa dan Turun ke Masyarakat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |12:27 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi mengajak jajaran pengurus partai untuk terus optimis menyongsong Plieg dan Pilpres 2024. Selama bergerak dan turun ke masyarakat, ia yakin Perindo akan mendapat hasil yang baik dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Kuncinya terus menyapa dan turun (ke masyarakat). Silahkan gunakan yang instrumen yang ada, sesuaikan masing-masing (daerah)," kata TGB dalam rapat koordinasi bersama pengurus DPW Partai Perindo NTB dan jajaran, Jumat (19/1/2024).

Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini meminta untuk jajaran pengurus partai tak hanya bisa berangan-angan belaka tanpa kerja di lapangan. Apalagi, kata TGB, partai bernomor urut 16 pada Pemilu 2024 ini sudah mendapat peluang dan kesempatan besar.

"Ketika semakin besar (pergerakan) akan semakin banyak masuk (parlemen)," ucap TGB.

Kendati demikian, Doktor Ahli Tafsir Alquran ini menilai, sudah tidan ada waktu untuk bersantai untuk saat ini. Ia berkata, Partai Perindo telah diperhitungkan menjadi partai besar.

Halaman:
1 2
      
