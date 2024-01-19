Rumah Petani di Lebak Banten Rusak Tertimbun Longsor

LEBAK- Satu unit rumah di Kampung Cibereum, Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten rusak tertimbun longsor, Jumat (19/1/2024).

Rumah semi permanen itu diketahui milik Emid, seorang petani. Bagian belakangnya rusak tertimbun longsor benteng permanen rumah milik Sukari.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 05.30 WIB. Sejak Kamis, 18 Januari 2024 sore hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lebak.

"Iya betul rumah bapak Emid rusak akibat tertimbun longsor benteng atas rumah pak Sukari,"kata Ketua RAPI Cimadur, Agus saat dihubungi.

Dia juga tidak menampik bahwa hujan dengan intensitas tinggi tengah mengguyur wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan.

"Hujan dari sore sampai pagi dan sampai saat ini Cibeber Bayah dan sekitarnya masih d guyur hujan,"kata dia.

"Peristiwa ini sudah kita laporkan juga ke pemerintah," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)