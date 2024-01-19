Gelar Rapat Forum Lalin, Dirlantas Polda Riau Bahas Solusi Kondisi Jalan Rusak

JAKARTA - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat melaksanakan kegiatan Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan tahun 2024.

Dalam kegiatan itu dihadiri berbagai lintas terkait. Adapun bahasannya diantaranya adalah, membahas temuan kondisi jalan nasional, provinsi maupun jalan protokol di Kota Pekanbaru.

Rapat Forum LLAJ itu bertujuan mencari solusi bersama dengan adanya temuan kondisi terkini jalan yang rusak, apil jalan, minimnya rambu-rambu lalu lintas, serta terjadinya penyempitan jalan yang mengakibatkan kemacetan di jalan protokol Kota Pekanbaru-Provinsi Riau.

"Alhamdulillah, saya secara pribadi maupun selaku Direktur Lalu Lintas Polda Riau sangat mengapresiasi sekali kepada seluruh rekan-rekan istansi terkait bisa dapat hadir langsung dalam rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan Tahun 2024 pada hari ini, dapat dijelaskan bahwa dengan ada kegiatan FORUM LLAJ 2024 ini selain bisa meningkatkan silaturahmi kota juga bisa mencarikan solusi bersama untuk menghadapi permasalahan yang saat ini terjadi, khususnya di bidang lalu lintas," kata Taufiq, Kamis (18/1/2024)

Dalam rapat Forum LLAJ 2024 tersebut, ada beberapa hal temuan kondisi terkini jalan nasional, provinsi maupun jalan protokol Kota Pekanbaru yang mengalami kerusakan, jembatan yang rusak, APILL Jalan, jarak U-turn jalan Protokol Kota Pekanbaru.

Serta kondisi jalan yang tidak memiliki lampu penerangan jalan dan jalan yang mudah di genangi Air serta beberapa jalan nasional yang tenggelam oleh banjir hingga menyebabkan kemacetan panjang hingga tidak bisa di lewati beberapa kendaraan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso menambahkan, akan terus mencari solusi terbaik secara bersama-sama, salah satunya kondisi kemacetan jalan di jalan Soebrantas Panam, Traffic Light Simpang Garuda Sakti serta Jalan Soekarno Hatta di depan SKA Mall - Living World Pekanbaru.

"Dengan adanya rapat forum LLAJ ini kita harapan mampu mencari solusi secara bersama-sama untuk menghadapi permasalahan yang ada, untuk Apil yang mengalami kerusakan akan kita tindak lanjuti," ujarnya.