HOME NEWS YOGYA

Satu Keluarga Naik Motor Tertimpa Pohon Tumbang di Jalan Jogja-Wonosari

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |18:56 WIB
Satu Keluarga Naik Motor Tertimpa Pohon Tumbang di Jalan Jogja-Wonosari
Satu keluarga naik motor tertimpa pohon tumbang (Foto: MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Satu keluarga terdiri bapak-ibu dan seorang anak terpaksa dilarikan ke rumah sakit usai motor yang dikendarainya tertimpa pohon tumbang saat melintas di Jalan Jogja-Wonosari, tepatnya di Taman Hutan Rakyat (Tahura), Jumat (19/1/2024) sore.

Akibat kejadian tersebut ruas jalan sempat macet total dari dua arah.

Kapolsek Playen AKP Sigit Teja Kusuma menuturkan, peristiwa tersebut terjadi sekira 14.20 WIB.

Berdasarkan keterangan sesama pengguna jalan, saat itu Sutarno (32) berboncengan dengan istrinya bernama Putri Maharani (30) dan puteri mereka NC (9) melintas dari arah Yogyakarta menuju ke Wonosari.

"Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam AB 6947 DM,"ujar Sigit.

Sesampainya di lokasi kejadian di Kelurahan Gading, Kapanewon Playen, tepatnya di sebelah Utara Pintu Masuk Tahura pohon Wali Kukun yang berada di sebelah barat jalan tiba-tiba roboh menimpa keluarga asal Ledoksari Wonosari Gunungkidul.

Halaman:
1 2
      
