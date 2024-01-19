Temui Gen Z Kota Bogor, Relawan Sosialisasikan 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud

BOGOR - Sukarelawan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) terus mensosialisasikan program-program unggulan paslon capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke masyarakat.

Kali ini, GMP bertemu langsung Gen Z di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Timur di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis (18/1/2024).

Ketua GMP Rendra Setiawan mengatakan, pihaknya mensosialisasikan 21 program unggulan Ganjar-Mahfud. Menurut Rendra, hal ini merupakan pendekatan untuk mengedukasi Gen Z tentang pentingnya program-program ini di masa depan.

“Program ini juga disambut baik oleh masyarakat, bahkan sangat antusias karena selain itu kita juga menyerap aspirasi yakni harapan-harapan masyarakat untuk Indonesia ke depan dengan adanya program-program unggulan pak Ganjar-Mahfud,” imbuhnya.

Kesempatan pengenalan program ini juga dimanfaatkan Rendra untuk merasakan keluh kesah masyarakat di lingkungan. Rendra pun meyakinkan mereka bahwa program Ganjar-Mahfud menjadi solusinya.

“Banyak manfaat ketika kita terjun mensosialisasikan program ini, kita bisa tau keluh kesah yang dirasakan masyarakat, untuk itu kita meyakini bahwa pak GanjarMahfud adalah harapan, harapan untuk masyarakat, dan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Adapun 21 program unggulan Ganjar-Mahfud yang disosialisasikan di antaranya 17 juta lapangan kerja; satu desa, satu faskes, satu nakes; uang saku kader posyandu; 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor; dan sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja.

Lalu program satu keluarga miskin, satu sarjana; perempuan maju; buruh naik kelas; kuliah gratis untuk anak prajurit dan Bhayangkara; serta mudah berusaha, termasuk UMKM dan koperasi.

Kemudian disabilitas mandiri berprestasi, satu desa satu mobil akses; internet super cepat, gratis merata; bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran; sikat KKN; dan KTP Sakti.