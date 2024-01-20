Caleg Perindo Rahmayanti Bakal Perjuangkan Masalah Kesehatan hingga Anak Putus Sekolah

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil 5 (Tapos-Cilodong) dari Partai Perindo, Rahmayanti bakal fokus memperjuangkan masalah di bidang kesehatan hingga anak putus sekolah di daerah pemilihannya tersebut.

Hal itu disampaikan usai menggelar bazar murah minyak goreng bersama Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Barat (Depok-Bekasi), Yenti Nuddin di Kampung Sindangkarsa RT 3/7, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok pada Sabtu (20/1/2024) sore.

"Jika saya terpilih sebagai dewan DPRD Kota mewakili Tapos-Cilodong saya akan membantu warga di bidang kesehatan karena saya pribadi banyak menemukan kesulitan di masyarakat bawah untuk masalah kesehatan seperti adanya penolakan di rumah sakit karena tidak mempunyai jaminan kesehatan," kata Rahmayanti.

"Saya juga akan mengembangkan potensi anak muda putus sekolah untuk memberikan pendidikan secara kejar paket a,b, dan c. Saya sudah melakukan itu jauh sebelum mencalonkan diri sebagai calon legislatif," imbuhnya.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi terlihat Yenti bersama Rahma mensosialisasikan cara pencoblosan kertas suara. Tak hanya itu mereka menyerap aspirasi ratusan warga Tapos yang hadir didominasi kalangan emak-emak.

Selain itu, keduanya terlihat membagikan alat peraga kampanye (APK) berupa kaos dan kalender Partai Perindo hingga pasangan Ganjar-Mahfud ke masyarakat.

(Awaludin)