Geger! Remaja SMA di Tulungagung Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan

TULUNGAGUNG - Sesosok remaja laki-laki ditemukan tewas di pinggir jalan Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Sabtu (20/1/2024).

Jenazah remaja laki-laki yang kemudian diketahui bernama Andan Satria (18), pelajar SMAN 01 Gondang Tulungagung, ditemukan dalam posisi tengkurap. Oleh saksi korban awalnya dikira sedang tidur.

“Yang mengetahui pertama kali ibu-ibu yang hendak menjemput anak majikannya. Saksi memanggil warga lain untuk memastikan kondisi korban yang ternyata sudah meninggal dunia,” ujar Kasi Humas Polres Tulungagung Iptu Mujiatno, Sabtu (20/1/2024).

Penemuan jenazah remaja laki-laki di pinggir jalan sontak heboh. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan. Terungkap yang bersangkutan diketahui salah satu siswa SMAN 01 Gondang.

Terkuaknya identitas korban informasinya merujuk pada penemuan kartu perpustakaan pada jenazah korban. Yang bersangkutan merupakan warga Desa Gesikan.

Jenazah langsung dievakuasi ke RSUD dr Iskak Tulungagung. Informasi yang berkembang, sebelum ditemukan tidak bernyawa di pinggir jalan, remaja laki-laki itu diduga sempat pesta minuman keras.