HOME NEWS NUSANTARA

Mayat Pria Bertato Kelelawar Ditemukan di Kebun Sayuran

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:55 WIB
Mayat Pria Bertato Kelelawar Ditemukan di Kebun Sayuran
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Mayat laki-laki bertato kelelawar ditemukan di kebun sayuran di Kampung Barunagri, RT 03/03, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Jumat (19/1/2024).

Jasad tersebut diketahui bernama Wahyu (48), warga Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, ditemukan sekitar sekira pukul 02.00 WIB. Mayat ditemukan di kebun brokoli.

"Betul ada penemuan seorang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia di kebun brokoli" kata Kepala Seksi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat saat dikonfirmasi.

Dia mengungkapkan, mayat laki-laki tersebut pertama kali oleh dua orang yang sedang melintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Lalu keduanya mendatangi rumah warga yang tak jauh dari kebun untuk memberitahukan temuan mayat itu.

"Mereka kemudian mendatangi lokasi temuan jasad itu dan mengangkatnya ke rumah warga," ucap Gofur.

Setelah itu mereka melaporkan temuan mayat laki-laki yang memiliki tato kelelawar di dada kanannya kepada RT dan RW serta keluarga koban. "Kemudian korban di bawa ke rumah keluarganya yang tidak jauh dari TKP," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
