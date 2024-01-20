Bangkitkan Silent Majority, Ganjar Awali Kampanye Akbar di Jawa Timur

SURABAYA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo dijadwalkan memulai kampanye akbar di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Kampanye akbar Pilpres 2024 diketahui akan dimulai pada Minggu 21 Januari 2024.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, mengungkapkan, Jawa Timur dipilih sebagai tempat memulai kampanye akbar untuk menyampaikan pesan kepada pemilih silent majority (pemilih yang tidak aktif secara terbuka).

“Ada beberapa hal yang melandasi sehingga Jawa Timur dipilih menjadi tempat untuk memulai hari pertama masa kampanye akbar bagi pasangan capres dan cawapres Ganjar - Mahfud. Terutama, menyampaikan pesan kepada para pemilih silent majority (pemilih senyap),” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (20/1/2024).

Said Abdullah mengungkapkan mengenai para pemilih silent majority yang tidak terlibat dalam perbincangan dan dukungan terbuka terhadap capres dan cawapres di media sosial atau di tempat-tempat publik. Silent majority, menurut Said, merupakan para pemilih yang secara diam-diam mengamati dengan menggunakan perasaan dan nuraninya untuk menentukan calon pemimpin negara ini.

Mereka memperhatikan rekam jejak calon, proses pencalonannya, serta cara para calon berinteraksi dan bersikap terhadap rakyat.

"Diam-diam rakyat mencatat rekam jejak, mengamati perilaku dan kepantasan-kepantasan para calon pemimpinnya. Juga bagaimana para calon blusukan, telaten mendengarkan aspirasi rakyat dan secara cepat memberikan solusi. Dan ini semua ada pada diri Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD,” ujarnya.

Ketua Panitia Kampanye Akbar, Hari Yulianto mengungkapkan, kelompok pendukung Ganjar-Mahfud telah mengonfirmasi partisipasinya dalam meramaikan acara di GOR Delta Sidoarjo. Bahkan, diestimasi bakal dihadiri puluhan ribu orang.

"Massa kampanye adalah gabungan dari kelompok-kelompok relawan dan partai-partai pengusung. Estimasinya ada sekitar 70 ribuan massa dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur yang akan masuk ke Sidoarjo,” ujar Kepala Divisi Logistik Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud Jatim ini.