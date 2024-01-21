Caleg Perindo Bertemu Ratusan Tokoh Seni di Gianyar Bali dan Sosialisasikan KTA Berasuransi

GIANYAR - Caleg DPR RI dapil Bali dan calon anggota DPRD dari Partai Perindo menggelar pertemuan dengan ratusan tokoh masyarakat dan tokoh seni di Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu (20/1/2024) malam.

Pertemuan yang digelar secara kekeluargaan ini dilaksanakan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

Ratusan tokoh masyarakat yang terdiri dari Kelihan Dadya, Kelihan Banjar, Kelihan Pura, dan tokoh seni berkumpul di kediaman Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Gianyar sekaligus caleg DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra di Kelurahan Gianyar.

Para tokoh masyarakat ini berkumpul adalah untuk bertemu dengan caleg DPR RI dapil Bali dari Partai Perindo, I Putu Eka Mahardika, caleg DPRD Gianyar, ngakan ketut putra dan juga caleg DPRD Provinsi Bali dari Partai Perindo.