Selain Gelar Bazar Murah, Partai Perindo Juga Sosialisasikan KTA Berasuransi di Yogyakarta

YOGYAKARTA - Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di Klitren Lor GK 3, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Sabtu (21/1/2024). Selain itu turut mensosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perindo berasuransi.

Kegiatan ini bagian dari kampanye tiga calon anggota legislatif partai partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu. Tiga caleg tersebut bakal berkolaborasi meraup suara di Kemantren Danurejan dan Gondokusuman.

Tiga caleg masing-masing Brigjend Purn TNI Bonifasius Widyantoko Sambodo yang akan meraih kursi DPR RI. Caleg nomor urut 3 untuk DPRD Propinsi DIY, Edwin Setiyawan dan caleg Nomor 1 Dapil 4 (Danurejan Gondokusuman) Radius Simbolon. Mereka ingin membuktikan jika partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dekat dengan masyarakat.

Ketua DPW Partai Perindo DIY sekaligus Caleg DPR RI, Brigjend Purn TNI mengatakan Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu memang terus berusaha membantu kesulitan masyarakat. Oleh karenanya mereka kembali menggrlar bazar minyak goreng di Klitren Lor GK 3 Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

"Kita keliling untuk menggelar bazar minyak goreng sekaligus mengenalkan KTA Berasuransi, " ujar dia, Sabtu (21/1/2024).

Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu sengaja hadir dengan bazar minyak goreng ini untuk meringankan beban masyarakat. Karena saat ini kondisi ekonomi tengah sulit akibat cuaca ekstrim yang belakangan terjadi.