Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Sumbawa Barat NTB





JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 3,8 mengguncang Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (22/1/2024) sekitar pukul 03.07 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 120 kilometer Barat Daya Sumbawa Barat, NTB. Gempa berpusat di kedalaman 11 kilometer.

"#Gempa Mag:3.8, 22-Jan-2024 03:07:12WIB, Lok:9.80LS, 116.56BT (120 km BaratDaya SUMBAWABARAT-NTB), Kedlmn:11 Km #BMKG ," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Sumbawa Barat untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Salman Mardira)