HOME NEWS NUSANTARA

3 Fakta Pengeroyokan Prajurit TNI AL Oleh Oknum Brimob di Maluku

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |05:22 WIB
A
A
A

PENGEROYOKAN anggota TNI AL oleh sejumlah oknum anggota Brimob Polri di Maluku jadi viral di media sosial.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Dibenarkan Kapuspen TNI

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar menjelaskan, anggota TNI AL tersebut bertugas di Lanal Aru, Kapal Angkatan Laut Pulau Trangan, Dobo, Maluku.

Sedangkan yang menganiaya merupakan sejumlah oknum anggota Brimob Kompi C Yon Pelopor Dobo.

"Memang benar terjadi keributan kecil antara anggota Kompi C Yon Pelopor Brimob dan anggota Lanal Aru Kepulauan Aru. Dan Lanal Aru & Danki C pelopor," kata Gumilar melalui keterangan tertulisnya, Minggu (21/1/2024).

2. Sudah Diselesaikan

Gumilar menegaskan bahwa kejadian tersebut sudah diselesaikan. Namun ia belum memerinci penyebab terjadinya pengeroyokan pada Sabtu 20 Januari 2024 itu.

"Sudah bertemu untuk menyelesaikan masalah ini dan saat ini keributan tersebut sudah selesai,"pungkasnya.

