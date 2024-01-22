Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar-Mahfud Bangkitkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Lewat Pelatihan UMKM

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |17:34 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Bangkitkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Lewat Pelatihan UMKM
Relawan Ganjar-Mahfud mengadakan pelatihan UMKM. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANJAR - Relawan Dangsanak Sandi Gasan Ganjar-Mahfud memperdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan bernilai ekonomi di Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Senin (22/1/2024). Kegiatan ini sekaligus untuk mensosialisasikan program Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud MD.

Kegiatan ini dapat terciptanya masyarakat yang mandiri secara ekonomi, bahkan siap untuk membuka peluang usaha.

Ketua Acara Laili Masruri mengatakan, pelatihan ini dapat melahirkan wirausaha baru. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

 BACA JUGA:

"Pelatihan pembuatan sabun cuci piring ini membuka lapangan kerja untuk pertumbuhan ekonomi bagi keluarga," kata Laili.

Harapannya setelah mengetahui bagaimana cara pembuatan sabun cuci, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti pelatihan bisa menjadi nilai tambah secara ekonomi.

Lebih lanjut, Laili menyatakan program pelatihan ini sebagai salah satu bentuk mengenalkan Ganjar-Mahfud di Kabupaten Banjarbaru.

 BACA JUGA:

"Selain menjadi sebuah sosialisasi terhadap bapak Ganjar-Mahfud yang diharapkan tidak hanya mengenalkan tapi juga dapat ilmu pengetahuan," ujar Laili.

Sementara itu, Jainuddin Arsani peserta pelatihan menyampaikan hanya dengan sabun cuci piring dapat menghasilkan pundi-pundi Rupiah yang sangat menguntungkan.

Jainuddin menuturkan setelah pelatihan ini akan membuat sabun cuci piring dan tidak harus beli lagi dipasaran.

