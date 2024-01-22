Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Santri Ponpes Roudlotussolihin Lantunkan Sholawat Sambut Kehadiran Ganjar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |16:41 WIB
Ratusan Santri Ponpes Roudlotussolihin Lantunkan Sholawat Sambut Kehadiran Ganjar
Ganjar Pranowo di Lampung. (Foto: MPI)
LAMPUNG - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo disambut sholawat diiring hadrah oleh santriwan dan santriwati saat mengunjungi Pondok Pesantren Roudlotussolihin, Lampung Selatan, Senin (22/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pendiri yayasan pendidikan Pondok Pesantren Roudlotussolihin, KH. RM Soleh Bajuri mendoakan agar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden 2024.

“Kita doakan agar beliau Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih jadi Presiden-Wakil Presiden diperiode mendatang,” ujar KH RM Soleh Bajuri dalam acara istighosah bersama Ganjar.

KH RM Soleh Bajuri menilai, Ganjar sudah berusaha dengan keras untuk berkeliling ke wilayah-wilayah untuk menemui masyarakat dan tentunya memiliki keinginan memajukan bangsa Indonesia.

Karena itulah, Pondok Pesantren Roudlotussolihin menggelar istighosah dalam rangka mendoakan pasangan Ganjar-Mahfud agar bisa menang satu putaran di perhelatan pemilihan kepala negara.

“Ketika doa kita ikhlas Insyallah. Pertama doa, beliau sudah keliling Indonesia dan tentu ikhlas memperjuangkan NKRI agar ke depan menghadapi tahun emas 2045 tercapai,” katanya.

KH RM Soleh Bajuri juga memberikan pesan kepada Ganjar bilamana terpilih menjadi Presiden bisa menjalankan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

“Pesan ketika yakin jadi Presiden saya nitip, UU Pesantren diimplementasikan sampai di tingkat daerah. Sehingga apa yang menjadi UU Pesantren bisa terlaksana dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita,” harapnya.

