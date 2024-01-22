Bangun Pondasi Kesejahteraan, Relawan Ganjar Gelar Bazar hingga Cek Kesehatan Gratis

LAMPUNG - Relawan Petebu Dukung Ganjar menggelar bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis. Kegiatan ini tidak sekadar memberikan bantuan ekonomi melalui bazar sembako murah, tetapi juga memberikan akses mudah ke layanan kesehatan.

Suasana hangat di tengah masyarakat setempat tergambar dalam acara yang berlangsung di Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Minggu 21 Januari 2024.

Koordinator Wilayah (Korwil) Petebu Dukung Ganjar Lampung, Mita Eliana, menjelaskan, acara ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat melalui bazar sembako murah. Selain itu, juga memberikan layanan kesehatan gratis sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Tujuannya karena masyarakat sini kan umumnya petani, terus mereka sangat membutuhkan pangan yang murah. Jadi kita kasih sembako murah itu mereka sangat senang, apalagi harga minyak gula semakin melonjak," ujar Mita.

Mita menambahkan, bahwa pemeriksaan kesehatan gratis memberikan akses yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat. Tim medis hadir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan konsultasi kepada masyarakat setempat.

"Kita ada cek kesehatan gratis di sini sangat terbantu mereka, yang mereka tidak tahu kadar gulanya, tidak tahu asam uratnya, jadi mereka tau," kata Mita.

Relawan Petebu Ganjar juga gencar mempromosikan 21 program unggulan dari pasangan Ganjar-Mahfud di sela kegiatan tersebut. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Harapannya programnya Pak Ganjar, terutama yang untuk buruh tani itu bisa terlaksana, tani sini bisa dapat pupuk gratis, terus anak-anak sekolah itu bisa gratis, dan pengangguran bisa dapat pekerjaan," ujarnya.