Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bangun Pondasi Kesejahteraan, Relawan Ganjar Gelar Bazar hingga Cek Kesehatan Gratis

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |18:00 WIB
Bangun Pondasi Kesejahteraan, Relawan Ganjar Gelar Bazar hingga Cek Kesehatan Gratis
Relawan Petebu Dukung Ganjar gelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah di Lampung (Foto: Ist)
A
A
A

 

LAMPUNG - Relawan Petebu Dukung Ganjar menggelar bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis. Kegiatan ini tidak sekadar memberikan bantuan ekonomi melalui bazar sembako murah, tetapi juga memberikan akses mudah ke layanan kesehatan.

Suasana hangat di tengah masyarakat setempat tergambar dalam acara yang berlangsung di Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Minggu 21 Januari 2024.

Koordinator Wilayah (Korwil) Petebu Dukung Ganjar Lampung, Mita Eliana, menjelaskan, acara ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat melalui bazar sembako murah. Selain itu, juga memberikan layanan kesehatan gratis sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Tujuannya karena masyarakat sini kan umumnya petani, terus mereka sangat membutuhkan pangan yang murah. Jadi kita kasih sembako murah itu mereka sangat senang, apalagi harga minyak gula semakin melonjak," ujar Mita.

Mita menambahkan, bahwa pemeriksaan kesehatan gratis memberikan akses yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat. Tim medis hadir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan konsultasi kepada masyarakat setempat.

"Kita ada cek kesehatan gratis di sini sangat terbantu mereka, yang mereka tidak tahu kadar gulanya, tidak tahu asam uratnya, jadi mereka tau," kata Mita.

Relawan Petebu Ganjar juga gencar mempromosikan 21 program unggulan dari pasangan Ganjar-Mahfud di sela kegiatan tersebut. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Harapannya programnya Pak Ganjar, terutama yang untuk buruh tani itu bisa terlaksana, tani sini bisa dapat pupuk gratis, terus anak-anak sekolah itu bisa gratis, dan pengangguran bisa dapat pekerjaan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement