HOME NEWS YOGYA

Partai Perindo Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Murah di Yogyakarta

Gunanto Farhan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |01:07 WIB
Partai Perindo Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Murah di Yogyakarta
A
A
A

YOGYAKARTA - DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah di Kantor DPW Perindo DIY, Minggu (21/1/2024).

Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Partai Perindo dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Warga sangat antusias mengikuti cek kesehatan gratis digelar Perindo. Kemudian bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp7.000 per liternya, jauh lebih murah dari harga di pasaran.

Pemeriksaan kesehatan gratis serta bazar minyak murah merupakan salah satu program dari DPP Partai Perindo yang ditindak lanjuti di tingkat daerah.

Kegiatan tersebut juga sebagai wujud kepedulian Partai Perindo guna membantu masyarakat yang membutuhkan agar lebih sejahtera dan dirasakan langsung manfaatnya.

Sementara itu dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah tersebut juga diharapkan dapat lebih meringankan ekonomi.

(Salman Mardira)

      
