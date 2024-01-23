Gelar Bazar Murah dan Periksa Kesehatan Gratis, Caleg Perindo di Sukabumi Ingin Dekat dengan Rakyat

SUKABUMI - Ratusan warga Kampung Babakan Inpres RT 47/11, Desa Sindang Resmi, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar oleh calon legislatif (Caleg) DPR RI dan DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Perindo.

Selain itu, acara yang dipadukan dengan bazaar murah minyak goreng dengan harga Rp5000/liter, jumlah pengunjung yang diperkirakan di luar prediksi dari panitia acara. Warga setempat membludak untuk membeli salah satu kebutuhan pokok di dapur untuk keperluan memasak tersebut.

Caleg No 1 DPR RI Dapil IV Kabupaten dan Kota Sukabumi dari Partai Perindo, Rita Irawati Priatna mengatakan, kegiatan dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Kegiatan ini untuk mengikat eratkan kami sebagai calon legislatif dengan masyarakat yang akan mewakili dan menyuarakan kepentingan warga Sukabumi nanti di parlemen," ujar Rita kepada MNC Portal Indonesia usai melaksanakan kegiatan acara di Jampangtengah.

Selain itu juga, lanjut Rita, kegiatan dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan mengurangi beban masyarakat dalam membeli salah satu kebutuhan pokok.

"Kegiatan ini juga bukti nyata dari kami calon legislatif dari Partai Perindo yang peduli kepada rakyat dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat Sukabumi. Dan kegiatan ini akan terus kami lanjutkan dan dikembangkan lagi, jika kami dipercaya warga Sukabumi untuk menjadi wakilnya di parlemen," ujar Rita.

Rita juga menambahkan, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, akan selalu memperjuangkan kepentingan bersama warga Sukabumi untuk mendapatkan keadilan dalam membangun Kota dan Kabupaten Sukabumi.

(Khafid Mardiyansyah)