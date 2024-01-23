Di Depan Ribuan Warga Pasar Minggu, HT Tegaskan Partai Perindo Hadir Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan, bahwa partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu hadir khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

"Ini ada kegiatan bakti sosial, saya ingin berikan sambutan sedikit saja. Kenapa ada Partai Perindo? karena Partai Perindo khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat, berjuang untuk rakyat termasuk disini Pasar Minggu," kata HT dihadapan ribuan warga dalam acara bazar murah dan cek kesehatan gratis di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2024).

HT yang memimpin Partai Perindo dan mengusung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu menekankan partai politik boleh banyak. Namun, perjuangannya berbeda-beda.

"Partai boleh banyak, tapi perjuangannya beda beda," ungkapnya.

Sebagai informasi, Hary turut didampingi Caleg DPR RI Dapil Jakarta II sekaligus Ketua Kartini Perindo, Liliana T. Tanoesoedibjo dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Santi Paramita.

