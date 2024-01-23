Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Di Depan Ribuan Warga Pasar Minggu, HT Tegaskan Partai Perindo Hadir Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |13:11 WIB
Di Depan Ribuan Warga Pasar Minggu, HT Tegaskan Partai Perindo Hadir Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan, bahwa partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu hadir khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

"Ini ada kegiatan bakti sosial, saya ingin berikan sambutan sedikit saja. Kenapa ada Partai Perindo? karena Partai Perindo khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat, berjuang untuk rakyat termasuk disini Pasar Minggu," kata HT dihadapan ribuan warga dalam acara bazar murah dan cek kesehatan gratis di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2024).

HT yang memimpin Partai Perindo dan mengusung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo itu menekankan partai politik boleh banyak. Namun, perjuangannya berbeda-beda.

"Partai boleh banyak, tapi perjuangannya beda beda," ungkapnya.

Sebagai informasi, Hary turut didampingi Caleg DPR RI Dapil Jakarta II sekaligus Ketua Kartini Perindo, Liliana T. Tanoesoedibjo dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Santi Paramita.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922//perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920//perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917//pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement