Kemeriahan Acara Peresmian Kuil Hindu di Situs Bekas Masjid Babri, Banyak Artis Bollywood Hadir

INDIA - Suasana meriah begitu terasa ketika puluhan ribu umat Hindu yang menyanyikan lagu, mengibarkan bendera India dan menabuh genderang serta helikopter militer berada di kelopak bunga di kuil Hindu yang diresmikan di bekas masjid Babri.

Bendera saffron dengan gambar garis jalan Lord Ram di kota itu dihiasi dengan bunga marigold. Begitu pula spanduk dengan wajah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan Ketua Menteri Uttar Pradesh Yogi Adityanath.

Beberapa selebriti ternama India, termasuk bintang Bollywood Amitabh Bachchan dan pemain kriket Sachin Tendulkar, terlihat hadir di sana.

Di banyak kota di utara lainnya, umat Hindu menyalakan lampu, dan bendera kunyit bergambar Ram berkibar di atap rumah, termasuk di beberapa wilayah Delhi. Bioskop menayangkan acara tersebut, dan layar lebar menayangkan gambar-gambar dari Ayodhya hingga alun-alun kota dan lingkungan perumahan.

Upacara tersebut, yang disebut Pran Pratishtha, yang secara longgar diterjemahkan dari bahasa Sansekerta menjadi "pembentukan kekuatan hidup", berlangsung sekitar satu jam. Umat Hindu percaya bahwa melantunkan mantra dan melakukan ritual di sekitar api akan menanamkan kehidupan suci pada berhala atau foto dewa.

Beberapa stasiun TV domestik membangun set besar di tepi sungai Saryu, anak sungai Gangga, tepat di belakang kuil, dan meliput acara tersebut dari dinding ke dinding, beberapa menyatakan momen konsekrasi sebagai awal dari "Ram Rajya" (pemerintahan Lord Ram) di India.

Umat Hindu juga merayakan pelantikannya di negara lain. Baliho besar Lord Ram menghiasi Times Square di New York, tempat sekelompok umat menantang cuaca dingin untuk berkumpul di tengah malam.

Kuil-kuil di seluruh Inggris dimana masyarakat India merupakan salah satu kelompok diaspora terbesar ikut memperingati peristiwa tersebut. Poster berwarna-warni telah dibagikan untuk mengundang para umat untuk menghormati acara tersebut dan perayaannya melibatkan bunga, permen, dan musik. Ada juga beberapa perayaan di Dubai yang mayoritas penduduknya Muslim di mana penduduk India merupakan populasi yang signifikan. Namun dari laporan berita India, perayaan ini tampak lebih sepi dibandingkan di tempat lain.