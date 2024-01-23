Pengepakan Surat Suara di Rohul Dilakukan Hari Ini, Pengamanan Diperketat

JAKARTA - Proses pengesetan dan pengepakan surat suara ke dalam kotak suara di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rohul dilakukan pada hari ini, Selasa (23/1/2024) sekira pukul 11.00 WIB.

Kegiatan tersebut dilakukan pengawasan dilakukan langsung oleh Waka Polres Rohul Kompol Rahmat Hidayat dengan didampingi Staf Bawaslu sebagai PIC Logistik Pemilu, Syaiful Amri, Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Komarudin, dan Penyidik Gakkumdu Ipda Ivan Banyu Aji Maulana.

Pihak KPU menyampaikan, "Hari ini kita sudah memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara sesuai TPS dan DPT nya, Adapun pekerja yang kita libatkan sebanyak 27 orang, bekerja dari jam 8 pagi s/d 23.00 WIB," ujar Komisioner KPU, dikutip dari keterangan tertulis.

Sementara itu, Wakapolres Rokan Hulu menuturkan, bahwa proses pelipatan hingga pemasukkan surat suara ke Kotak Suara selalu diawasi.

"Tentunya dalam proses pelipatan hingga pemasukkan surat suara ke Kotak Suara pelaksanaannya selalu diawasi oleh Bawaslu dan dikawal ketat oleh petugas pengamanan dari Polres Rokan Hulu," ujarnya.

Kegiatan yang diawasi yaitu pengawasan pengesetan dan pengepakan surat suara ke dalam kotak suara agar tidak terjadi pencoblosan oleh petugas pelipat maupun antisipasi kerusakan surat suara.