Mancing Pakai Rakit, Warga Cianjur Hilang di Waduk Cirata

BANDUNG - Heru Zafarizqi (59), hilang di Waduk Cirata, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Untuk mencari korban, Badan SAR Nasional (Basarnas) Bandung menerjunkan satu tim SAR ke lokasi kejadian.

Kepala Basarnas Bandung, Herry Marantika mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, Heru, pemancing hilang pada pada Senin (22/1/2024). Sebelum kejadian, korban di antar menggunakan perahu ke perairan Waduk Cirata, wilayah Jatinenggang, untuk memancing pada pukul 05.30 WIB.

"Sekitar pukul 13.00 WIB, korban menggunakan rakit kayu terpisah dari rekannya, pindah lokasi memancing. Namun korban tak kunjung kembali dan tidak ditemukan," kata Herry, Selasa (23/1/2024).

Herry Marantika menyatakan, saat itu, teman-teman korban hanya menemukan rakit dan barang-barang korban hanyut sampai wilayah Palumbon.