Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Surabaya Antuasias Hadiri Simulasi Cara Coblos Surat Suara Pemilu 2024 yang Dibuat Caleg Perindo

Lukman Hakim , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |12:35 WIB
Warga Surabaya Antuasias Hadiri Simulasi Cara Coblos Surat Suara Pemilu 2024 yang Dibuat Caleg Perindo
Caleg Partai Perindo Anang Iskandar/Foto: MNC Portal
A
A
A

SURABAYA - Warga Surabaya sangat antusias menyimak paparan dari Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Surabaya Partai Perindo Dapil 4, Michael dan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur (Jatim) 1, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar di Simomulyo Baru, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Selasa (23/1/2024) malam.

Kedua calon wakil rakyat tersebut juga mengadakan edukasi dan simulasi tata cara pencoblosan surat suara Pemilu 2024.

Anang yang juga Ketua Badan Narkotika, Korupsi dan Terorisme (Narkoter) Center DPP Partai Perindo ini memastikan masyarakat mengerti dan tidak salah pilih.

Sambil memegang surat suara untuk simulasi, mantan Kabareskrim ini memberi tebakan kepada ibu ibu untuk memastikab mereka sudah hafal di luar kepala.

"Jangan lupa, yang dicoblos di surat suara DPR RI, pojok kanan bawah. Ada nama Anang Iskandar nomor 2," katanya.

Anang mengatakan, dari kegiatan ini pihaknya ingin memperkenalkan partai dan juga program dari Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pemilu Pileg 2024 Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement