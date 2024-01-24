Warga Surabaya Antuasias Hadiri Simulasi Cara Coblos Surat Suara Pemilu 2024 yang Dibuat Caleg Perindo

SURABAYA - Warga Surabaya sangat antusias menyimak paparan dari Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Surabaya Partai Perindo Dapil 4, Michael dan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur (Jatim) 1, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar di Simomulyo Baru, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Selasa (23/1/2024) malam.

Kedua calon wakil rakyat tersebut juga mengadakan edukasi dan simulasi tata cara pencoblosan surat suara Pemilu 2024.

Anang yang juga Ketua Badan Narkotika, Korupsi dan Terorisme (Narkoter) Center DPP Partai Perindo ini memastikan masyarakat mengerti dan tidak salah pilih.

Sambil memegang surat suara untuk simulasi, mantan Kabareskrim ini memberi tebakan kepada ibu ibu untuk memastikab mereka sudah hafal di luar kepala.

"Jangan lupa, yang dicoblos di surat suara DPR RI, pojok kanan bawah. Ada nama Anang Iskandar nomor 2," katanya.

Anang mengatakan, dari kegiatan ini pihaknya ingin memperkenalkan partai dan juga program dari Partai Perindo.