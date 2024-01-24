Caleg Perindo Herwanto Targetkan 50% Suara Warga Tanah Tinggi Johar Baru di Pileg 2024

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil I dari Partai Perindo, Herwanto Nurmansyah terus berkeliling daerah pemilihan (Dapil) 1 Jakarta Pusat, untuk mengejar target 50% suara khususnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Sebab, menurutnya jumlah warga di wilayah itu mencapai 100 ribu jiwa.

"Kalau sekarang bisa 2-3 titik dalam sehari, sekarang banyak di Johar Baru ya kebetulan Kecamatan Johar Baru paling padat sekali, ada 100 ribu jadi setiap RW-nya kita sisir sapu bersih lah, kalau perlu kita targetnya di Johar Baru khususnya Kelurahan Tanah Tinggi 50 persen dukung kita," kata Herwanto dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema 'Hoaks Mengancam Persatuan dan Kesatuan Bangsa', Rabu (24/1/2024).

Herwanto yang maju dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil, dan membuka lapangan pekerjaan itu terus sosialisasi hingga nongkrong di warung kopi (warkop). Hal itu untuk merealisasikan kemenangan di Pileg 2024 pada 14 Februari mendatang.

"Persentase kita hampir sosialisasi terus karena saya selain Caleg kan advokat juga. Karena sudah mendekati tanggal 14 Februari 2024 setiap hari pulang jam 2-3 pagi. Sekarang tidak hanya obrolan saja melainkan 'dagang' terus, nongkrong di warung kopi karena di dapil saya kebanyakan asli orang sana jadi nomor 11, 16 selalu disebut terus partainya saat ketemu warga tidak ada obrolan lain kecuali itu," pungkasnya.

(Awaludin)