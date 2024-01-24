Advertisement
HOME NEWS JATIM

Siti Atikoh Ajak Masyarakat Banyuwangi ke TPS Gunakan Hak Pilih

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:12 WIB
Siti Atikoh Ajak Masyarakat Banyuwangi ke TPS Gunakan Hak Pilih
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

BANYUWANGI - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3, Siti Atikoh Ganjar mengajak masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Atikoh meminta masyarakat memilih pasangan calon yang benar-benar amanah dan memikirkan rakyatnya.

Hal itu disampaikan istri calon Presiden RI Ganjar Pranowo kala bertemu simpatisan dan relawan pendukung Ganjar-Mahfud di Pendopo Bumi Sroyo, Blambangan, Banyuwangi, Rabu (24/1/2024).

"Kita seluruh warga masyarakat memiliki hak pilih dan dipilih. Untuk masyarakat, memiliki hak memilih dan itu penting," kata Atikoh.

Buat Atikoh, hak pilih masyarakat penting karena berpengaruh pada arah pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan.

"Dengan memilih pemimpin yang insyaAllah amanah, memiliki nasionalisme tinggi, insyaAllah akan selalu berjuang untuk kesejahteraan rakyat, meskipun satu suara akan sangat penting," ucap Atikoh.

Atikoh juga mengingatkan warga untuk tak mudah tergiur uang, atau sembako. Atikoh mengatakan, jangan sampai hak pilih yang dimiliki, dibeli dengan uang atau sembako yang nilainya tidak seberapa.

"Karena dengan pemilu nanti akan terpilih pemimpin yang harapannya benar-benar bisa amanah, bisa memperjuangkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terutama masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bukan hanya memperjuangkan pribadi," ujarnya

Halaman:
1 2
      
