INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ikuti Hati Nurani, Forum Habaib Se-Jabar Mantap Dukung Ganjar-Mahfud

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:30 WIB
Ikuti Hati Nurani, Forum Habaib Se-Jabar Mantap Dukung Ganjar-Mahfud
Forum Habaib Jabar dukung Ganjar-Mahfud. (Foto: Dok Ist)
BANDUNG - Para pengurus Santri Bersama Jokowi (Samawi) di Jawa Barat melakukan deklarasi dukungan untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Kegiatan itu dilakukan bersama para habaib yang tergabung dalam Forum Habaib se-Jawa Barat di Pondok Pesantren Manbaul Falah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa (23/1/2024).

“Karena dari hati nurani, track record-nya terus dari perjalanannya (karier kepemimpinan) yang selama ini mendukung masyarakat-masyarakat yang ada di bawah. Khususnya, para ustadz dan guru-guru mengaji di kampung,” kata salah seorang pengurus Samawi, Hardi Prabowo.

Dia menyebutkan pengurus dan anggota Samawi yang mengikuti deklarasi dukungan kali ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat khususnya wilayah Bandung Raya.

“Kepengurusan Samawi Bandung Raya, terus pengurusan dari (berbagai daerah di) Jawa Barat. Ada lagi dari tokoh-tokoh alim ulama dan para habaib se-Jawa Barat,” ujar Hardi merinci.

Menurutnya, pengaruh besar para pengurus Samawi yang mengikuti deklarasi kali ini diyakini akan mampu menarik dukungan dari para pengurus lainnya di wilayah Jawa Barat maupun Indonesia secara keseluruhan.

“Tatkala sudah berbelok haluan (mendukung Ganjar-Mahfud), insya Allah pengurus Samawi lainnya di kalangan bawah siap mendukung pemenangan Ganjar-Mahfud,” tutur Hardi.

Selain lewat deklarasi, dukungan mereka ditunjukkan lewat aksi doa bersama untuk kemenangan Capres-Cawapres bernomor urut tiga, Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Para ulama dan habaib sekaligus mendoakan agar Ganjar-Mahfud lebih memperhatikan seluruh rakyat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden 2024-2029 mendatang.

