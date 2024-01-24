Lewat Acara Sat Set Juara, Alam Ganjar Dorong Anak Muda Palembang Lebih Kreatif

PALEMBANG - Putra Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Alam Ganjar menggelar kegiatan Sat Set Juara di Canton Park, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/1/2024). Acara yang digelar bersama Tim Pemenangan Daerah Sumatera Selatan itu, dalam rangka melanjutkan program konsolidasi untuk kemenangan Ganjar-Mahfud.

Kegiatan tersebut melibatkan ratusan anak muda yang didominasi oleh pelajar mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Palembang. Teknis kegiatan adalah kuis dengan menjawab pernyataan dengan sistem eliminasi.

Peserta yang mampu bertahan dan menjawab pertanyaan yang benar hingga akhir dinobatkan sebagai pemenang. Alam Ganjar sendiri ikut berpartisipasi dalam kuis tersebut hingga babak empat besar.

Alam mengaku senang dan asik bisa bermain bersama anak muda Palembang. Melalui kegiatan ini, Alam melihat hal tersebut dalam rangka meningkatkan kepedulian anak muda dalam hal pendidikan.

"Tadi sih kita main asik gimana caranya kita bisa meningkatkan wawasan, terkait pengetahuan dan cara-cara kreatif untuk anak muda di sini. Banyak juga materi yang dibawakan dan macam-macam, harapannya di sini lebih mendorong untuk lebih kreatif," kata Alam.

Menurut Alam, hal tersebut sebagai salah satu sarana bagaimana generasi muda bisa terlibat memanfaatkan waktu dengan mencari relasi dan menentukan pilihan hidup secara bijak.

"Tujuan utama dari sini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan platform yang ada, karena banyak sekali platform digital yang sangat luar biasa tinggal bagaimana kita bisa mengatur cara memanfaatkannya secara bijak," ungkapnya.