Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Venna Melinda Kembali Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Warga: Terima Kasih Perindo

Solichan Arif , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |03:48 WIB
Venna Melinda Kembali Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Warga: Terima Kasih Perindo
Venna Melinda menggelar bazar murah minyak goreng (Foto : MPI)
A
A
A

KEDIRI - Bazar minyak goreng murah yang digelar Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda membuat senang warga Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Minyak goreng dalam bazar Perindo dijual dengan harga Rp 5.000 per liter, sementara harga di pasaran Rp 15.000. Ika, salah seorang warga mengaku sangat terbantu.

“Tidak hanya saya saja, hampir seluruh warga merasa senang dengan adanya bazar minyak goreng murah ini. Sebab sangat membantu. Terima kasih Perindo,” tuturnya Rabu (24/1/2024).

Bazar minyak goreng murah merupakan salah satu program pro rakyat Partai Perindo. Selain itu Perindo memiliki program bantuan gerobak, operasi bibir sumbing dan KTA berasuransi.

Partai Perindo diketahui merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Partai Perindo merupakan partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres 2024 mendukung Capres Ganjar Pranowo.

Venna Melinda dalam bazar minyak goreng murah menyiapkan sebanyak 300 liter. Dalam sekejap minyak goreng murah itu ludes diserbu warga yang sebagian besar kelompok ibu-ibu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement