Venna Melinda Kembali Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Warga: Terima Kasih Perindo

KEDIRI - Bazar minyak goreng murah yang digelar Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda membuat senang warga Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Minyak goreng dalam bazar Perindo dijual dengan harga Rp 5.000 per liter, sementara harga di pasaran Rp 15.000. Ika, salah seorang warga mengaku sangat terbantu.

“Tidak hanya saya saja, hampir seluruh warga merasa senang dengan adanya bazar minyak goreng murah ini. Sebab sangat membantu. Terima kasih Perindo,” tuturnya Rabu (24/1/2024).

BACA JUGA: Teriakan Partai Perindo Menang Menggema saat Bazar Migor Murah di Serang

Bazar minyak goreng murah merupakan salah satu program pro rakyat Partai Perindo. Selain itu Perindo memiliki program bantuan gerobak, operasi bibir sumbing dan KTA berasuransi.

Partai Perindo diketahui merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Partai Perindo merupakan partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres 2024 mendukung Capres Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: Caleg Perindo Venna Melinda Tawarkan Kemudahan Izin Pelaku UMKM Kediri

Venna Melinda dalam bazar minyak goreng murah menyiapkan sebanyak 300 liter. Dalam sekejap minyak goreng murah itu ludes diserbu warga yang sebagian besar kelompok ibu-ibu.