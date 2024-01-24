Advertisement
HOME NEWS NEWS

Teriakan Partai Perindo Menang Menggema saat Bazar Migor Murah di Serang

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:55 WIB
Teriakan Partai Perindo Menang Menggema saat Bazar Migor Murah di Serang
Bazar murah Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

SERANG - Ratusan masyarakat Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten memadati bazar minyak murah Caleg Partai Perindo, Rabu, 24 Januari 2024.

Acara yang dihadiri Caleg DPRD Banten Dapil Kabupaten Serang A, Bambang Bernardi dan Caleg DPRD Kabupaten Serang Dapil 3 itu disambut meriah di warga.

Sebelum acara dimulai, warga telah mengantre untuk mendapatkan minyak berkualitas dengan harga murah. Bahkan, teriakan Partai Perindo Menang turut menggema.

"Perindo menang, Perindo menang di Pemilu 2024," teriak warga.

Sementara Caleg DPRD Banten, Bambang Bernardi mengatakan bazar minyak murah ini merupakan program rutin yang digagas Partai Perindo sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

"Ini program rutin dari Partai Perindo untuk bazar murah dengan tebus Rp5 ribu. Alhamdulilah kecamatan bandung distribusikan minyak sebanyak 200 botol," kata Bambang.

Pria yang dikenal merakyat di ini juga menerangkan bahwa pihaknya telah mengajak bahkan mensosialisasikan kepada masyarakat agar mencoblos Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

