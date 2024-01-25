Caleg Perindo Venna Melinda Tawarkan Kemudahan Izin Pelaku UMKM Kediri

KEDIRI - Caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda menawarkan kemudahan bagi para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kediri.

Venna siap membantu para pelaku UMKM dalam proses pengurusan perijinan usaha. Apa yang dilakukan Venna sejalan dengan Partai Perindo yang merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

“Karena terkadang banyak pengusaha yang terkendala proses perijinan,” ujar Venna Melinda di wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Rabu (24/1/2024).

Venna Melinda membuka kampanyenya dengan mengajak konstituennya senam bersama atau senam massal. Senam massal yang mengambil tema Senam Senam Sehat dan Bahagia, berlangsung meriah.

Senam massal melibatkan sekitar 300-an orang yang sebagian besar melibatkan kelompok perempuan, yakni ibu-ibu muda yang tergabung dalam komunitas senam. Kehadiran sosok Venna sebagai instruktur selalu menarik perhatian.

Pesonanya menggerakkan para peserta senam saling berebut meminta kesempatan foto bersama. Di sela senam, Venna juga mensosialisasikan tekhnis mencoblos surat suara.