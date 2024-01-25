Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pembagian Gerobak Partai Perindo Bentuk Kepedulian pada Rakyat Kecil

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |04:01 WIB
Pembagian Gerobak Partai Perindo Bentuk Kepedulian pada Rakyat Kecil
Caleg Partai Perindo Alva Ruslina (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta dapil 8 dari Partai Perindo, Alva Ruslina mengungkapkan program bagi-bagi gerobak oleh Partai Perindo merupakan hal konkret yang digunakan dalam kepeduliannya terhadap rakyat kecil.

Hal itu diungkapkan Alva saat dirinya menghadiri pembagian gerobak dagang untuk pelaku UMKM di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Jadi dengan adanya program pembagian gerobak ini, itu sangat membantu sekali untuk rakyat-rakyat kecil," ucap Alva.

Dia mengatakan, bahwa dengan bantuan gerobak tersebut bisa meringankan beban pedagang yang kesehariannya harus menyewa gerobak sehari Rp50 ribu untuk berdagang. Kehadiran gerobak dari Partai Perindo pastinya membantu dan meringankan hal tersebut.

"Ada pedagang, nyewa gerobak satu hari 50 ribu, secara dia kan cuma jualan gorengan yang gak seberapa. Jadi dengan adanya pembagian gerobak ini mereka sangat antusias dan senang sekali," ucap Alva.

Alva berharap untuk para pelaku UMKM bisa mendapatkan bantuan lainnya. Bukan hanya gerobak tetapi bisa mendapatkan bantuan modal untuk membuka usaha.

"Khususnya modal untuk UMKM yang pedagang kecil itu, saya akan memberikan meraka juga pembelajaran tentang UMKM," pungkas Alva.

(Angkasa Yudhistira)

      
