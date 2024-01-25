Kronologi Menlu Retno Walk Out dari Sidang Debat DK PBB

NEW YORK – Indonesia menyampaikan sikap yang tegas termasuk kekecewaan terkait perang Gaza yang terlalu berlarut-larut di Debat Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/1/2024).

Melalui video yang beredar terlihat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi melakukan ‘walk out’ atau meninggalkan ruangan saat Duta Besar (Dubes) Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan.

Dikutip VOA, Dubes Israel mengatakan ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza jika DK PBB menyetujuinya.

“Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas perisitiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, perang ini akan langsung berakhir,” ujarnya.

Diketahui, dalam debat itu Retno mendesak agar DK PBB segera bertindak untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan di Tepi Barat, Palestina.

"Di dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk menoleransi perang, apalagi genosida," ungkapnya dalam YouTube MoFA Indonesia, pada Rabu (24/1/2024).