Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologi Menlu Retno Walk Out dari Sidang Debat DK PBB

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:43 WIB
Kronologi Menlu Retno <i>Walk Out</i> dari Sidang Debat DK PBB
Menlu RI Retno Marsudi melakukan aksi {walk out} saat Debat Terbuka DK PBB (Foto: Tangkapan layar/ VOA)
A
A
A

NEW YORKIndonesia menyampaikan sikap yang tegas termasuk kekecewaan terkait perang Gaza yang terlalu berlarut-larut di Debat Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikatpada Selasa (23/1/2024).

Melalui video yang beredar terlihat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi melakukan ‘walk out’ atau meninggalkan ruangan saat Duta Besar (Dubes) Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan.

Dikutip VOA, Dubes Israel mengatakan ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza jika DK PBB menyetujuinya.

“Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas perisitiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, perang ini akan langsung berakhir,” ujarnya.

Diketahui, dalam debat itu Retno mendesak agar DK PBB segera bertindak untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan di Tepi Barat, Palestina.

"Di dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk menoleransi perang, apalagi genosida," ungkapnya dalam YouTube MoFA Indonesia, pada Rabu (24/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement