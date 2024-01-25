Gegara Lama Menduda, Pria Ini Cabuli Keponakannya Sendiri

BARITO UTARA - Seorang pria di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, tega mencabuli keponakanya sendiri yang masih di bawah umur. Tersangka mengaku telah mencabuli korban hingga puluhan kali, sejak korban duduk dibangku kelas 4 Sekolah Dasar (SD).

Pria berinisial JO (47) ini tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas ke Polsek Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ia ditangkap polisi karena tega mencabuli keponakanya sendiri yang masih di bawah umur.

Aksi bejat sang paman dilakukan saat pulang sekolah dan ditinggal orang tuanya pergi berladang. Korban terpaksa tinggal bersama tersangka, karena orang tuanya tidak memiliki rumah.

Terbongkarnya kasus ini berawal saat korban menceritakan peristiwa itu kepada ibunya, polisi kemudian menangkap tersangka yang berada di rumahnya di wilayah Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.

Saat di interogasi, tersangka mengakui telah mencabuli korban hingga puluhan kali sejak dua tahun lalu, tepatnya saat korban duduk dibangku kelas 4 hingga kelas 6 SD.