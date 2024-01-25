Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bicara KTP Sakti, Mahfud MD ke Warga Penyandang Disabilitas di Lampung: Bukan Sekadar Janji

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:27 WIB
Bicara KTP Sakti, Mahfud MD ke Warga Penyandang Disabilitas di Lampung: Bukan Sekadar Janji
Cawapres Mahfud MD (Foto: Ravie Wardani)
A
A
A

 

LAMPUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyapa para pendukungnya di Lapangan Sepakbola Gelora Kutoarjo, Kabupaten Pesawaran, Kamis (25/1/2024) siang.

Setibanya di lokasi, Mahfud MD langsung disambut meriah ribuan pendukungnya yang didominasi petani dan nelayan tersebut. Tarian Reog Ponorogo pun disuguhkan demi menyambut kedatangan pasangan Ganjar Pranowo di Pilres 2024 ini.

"Assalamualaikum wr. wb. Ganjar-Mahfud, menang, menang, menang. Tanggal 14 Februari tahun 2024, janji akan memilih Ganjar-Mahfud ya," kata Mahfud MD menyapa pendukungnya.

"Saya juga akan menepati janji di 21 program unggulan. Mau harga murah? Nah itu janji, mau putra putri ibu lebih mudah bersekolah? Nah itu janji. Mau subsidi pupuk ? Itu juga janji," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, salah satu pendukung Mahfud MD diberi kesempatan bertanya langsung kepada sang Cawapres.

Pria bernama Syarif Suroto misalnya, penyandang disabilitas itu menanyakan soal mekanisme Program KTP Sakti yang dicanangkan Mahfud bersama Ganjar selama masa kampanye.

"Ada program KTP Sakti, saya teringat di pemilu sebelumnya, dijanjikan untuk kaum disabilitas. Tapi sampai sekarang belum sampai ke pelosok desa," ujar Syarif Suroto.

Mahfud kemudian langsung menjawab pertanyaan Syarif. Dia memastikan kalau janjinya bersama Ganjar soal KTP Sakti bukanlah sekadar wacana.

