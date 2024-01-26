Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kali Kedua Caleg Perindo Wahyu Nur Iman Gelar Bazar Minyak Murah di Cipinang Melayu, Warga: Semoga Ada Lagi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:20 WIB
Kali Kedua Caleg Perindo Wahyu Nur Iman Gelar Bazar Minyak Murah di Cipinang Melayu, Warga: Semoga Ada Lagi
JAKARTA — Untuk kedua kalinya caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo Wahyu Nur Iman gelar bazar minyak murah di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).

Adanya acara bazar ini, warga merasa sangat terbantu. Pasalnya, saat ini harga sembako naik. Keadaan ini membuat masyarakat pusing untuk memenuhi kebutuhan pokok. Maka dari itu, masyarakat sangat bersyukur ada bazar minyak murah ini. Apalagi ini merupakan bazar kedua yang diadakan oleh caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo Wahyu Nur Iman.

“Terbantu banget. Mudah-mudahan sih ada lagi sembako murah ya gitu. Beras, telur, ya sembako karena sekarang semuanya lagi mahal. Pusing banget,” kata Neneng Jalan Swadaya RT 12 RW 1, Cipinang Melayu.

Tidak hanya itu saja, Ayu Rahayu warga Jalan Swadaya RT 12 RW 1 pun merasakan hal yang sama dengan Neneng.

“Alhamdulillah merasa terbantu sekali. Terima kasih banyak, dengan adanya sembako murah ini jadi lebih terjangkau lah. Tadinya ga bisa membeli jadi beli semuanya,” kata Ayu.

Lebih lanjut, Ayu berharap nantinya Wahyu akan amanah dan tetap peduli dengan rakyat kecil. Dirinya pun menyampaikan jika Wahyu sosok yang menangkan.

“Pak Wahyu orangnya menyenangkan, ramah, sopan,” ucap Ayu.

