HOME NEWS NEWS

Warga Kalibaru: Perindo Sudah Berkontribusi untuk Kesejahteraan Rakyat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |20:17 WIB
Warga Kalibaru: Perindo Sudah Berkontribusi untuk Kesejahteraan Rakyat
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah warga RW06 Kelurahan Kalibaru Kota Jakarta Utara menyebutkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) telah banyak berkontribusi untuk kemajuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Sardi salah satu warga RW 06 Kelurahan Kali Baru menyebutkan selama ini Partai Perindo dikenal sebagai partai yang peduli terhadap rakyat kecil.

"Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan pak Antonius yang juga Caleg Perindo. Dan memang di beberapa tahun ini Partai Perindo berkontribusi untuk meningkatkan kegiatan UMKM yang ada. Kami bersyukur ada Caleg Perindo yang masuk ke wilayah kami," ujar Sardi, Jumat (26/1/2024) sore.

Ia berharap dengan berbagai program seperti gerobak UMKM Partai Perindo, sembako murah, dan beragam pelatihan dan pendampingan dapat membuat ekonomi warga semakin berkembang.

"Peningkatan ekonomi melalui pelatihan, serta pendampingan untuk meningkatkan UMKM, sehingga masyarakat punya daya keahlian untuk dikembangkan lebih baik lagi," paparnya.

Sementara itu salah satu tokoh perempuan RW06 Kelurahan Kalibaru Hajah Many menyebutkan keberadaan Caleg Perindo Antonius sudah memberikan bukti bukan janji semata.

"Harapan kami Perindo bisa mensejahterakan masyarakat jika sudah menang. Terima kasih dan terus perjuangkan aspirasi kami agar sembako murah dan kebutuhan rakyat kecil seperti pendidikan dan kesehatan terpenuhi," kata Many.

Menambahkan Indri (23) warga RT01/RW06 Kelurahan Kalibaru mengaku terbantu dengan pelatihan pencoblosan kertas suara.

