INFOGRAFIS INDEKS
INTERNATIONAL

Dituduh Netanyahu Bermasalah Jadi Mediator Perang Gaza, Qatar: Komentar Tidak Bertanggung Jawab

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |08:38 WIB
Qatar terkejut karena dituduh Netanyahu bermasalah jadi mediator perang Gaza
QATAR - Qatar mengatakan pihaknya "terkejut" dengan pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang tampaknya menyebut perannya sebagai mediator dalam perang Gaza "bermasalah".

Pada Selasa (23/1/12024), TV Channel 12 Israel merilis rekaman yang dikatakan Netanyahu kepada keluarga sandera. "Anda tidak mendengar saya berterima kasih kepada Qatar. Pernahkah Anda memperhatikan?,” terangnya.

Netanyahu konon mengatakan alasan Qatar dapat membantu adalah karena “pengaruh” atas Hamas.

“Mereka mempunyai pengaruh karena mereka membiayai [Hamas],” terangnya.

"Kenapa? Karena bagi saya pada dasarnya tidak ada bedanya dengan PBB atau Palang Merah, dan dalam arti tertentu bahkan lebih bermasalah . Saya tidak punya ilusi tentang hal itu,” ujarnya.

“Tetapi saat ini saya siap menggunakan aktor mana pun yang membantu saya membawa pulang [para sandera],” tambahnya.

Israel menuduh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah tidak berbuat cukup untuk mendukung para sandera atau membantu pembebasan mereka.

Qatar mengatakan komentar tersebut tidak bertanggung jawab namun “tidak mengejutkan”.

Pada Rabu (24/1/2024) malam, juru bicara kementerian luar negeri Qatar Majed al-Ansari menulis di X.

