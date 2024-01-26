Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Puluhan Ribu Pendukung Hujan-hujanan di Hajatan Rakyat Manggarai NTT: Ganjar Presidenku!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |17:34 WIB
Momen Puluhan Ribu Pendukung Hujan-hujanan di Hajatan Rakyat Manggarai NTT: Ganjar Presidenku!
Ganjar Pranowo di Ruteng. (Foto: TPN)
A
A
A

RUTENG - Puluhan ribu masyarakat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) memenuhi Stadion Golo Dukal, Ruteng, NTT untuk bertemu dengan Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo -- yang juga diusung Partai Perindo -- dalam acara ‘Hajatan Rakyat’.

Meski diguyur hujan, puluhan ribu masyarakat tetap antusias untuk bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo. Teriakan pecah saat Capres berambut putih itu naik ke atas panggung.

“Pak Ganjar, Presidenku,” teriak masyarakat yang hadir, Jumat (26/1/2024).

Saat di atas panggung, Ganjar merasa bahagia karena bisa menemui masyarakat Kabupaten Manggarai. Walaupun dia harus melewati cuaca buruk untuk bisa sampai ke lokasi acara.

“Bapak-Ibu, betapa bahagianya saya hari ini bisa bertemu dengan Bapak-Ibu. Perjuangan untuk sampai ke Ruteng, ke Manggarai butuh perjuangan yang luar biasa,” tegas Ganjar.

Ganjar pun memuji antusias masyarakat Kabupaten Manggarai di tengah guyuran hujan tetap berkumpul bersama. Ia bilang, melihat pemandangan tersebut menjadi sebuah tambahan semangat dalam menyambut Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Sampai kemudian, ketika hari ini kami berkumpul di tempat ini dengan guyuran hujan yang menyejukkan, membikin mental kita makin kuat, membuat hati kita makin membaja. Dan inilah kekuatan yang bisa kita kumpulkan dari seluruh energi rakyat untuk memenangkan pemilu nanti di tanggal 14 Februari,” tutur Ganjar.

“Izinkan saya menyampaikan betapa cintanya saya kepada NTT. Ini adalah provinsi yang beberapa kali saya kunjungi. Kami sudah menyiapkan kunjungan ke beberapa tempat, termasuk Manggarai ini. Hari ini hati saya tenang, saya melihat gigi-gigi yang muncul untuk menunjukan kebahagiaan karena senyumnya lebar,” imbuh Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengungkapkan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Misalnya dari sektor kesehatan, air bersih hingga akses pendidikan yang merata.

