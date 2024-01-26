Kapolres Inhu Minta Doa Santri dan Jamaah agar Pemilu Aman dan Kondusif

INHU – Kapolres Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau, AKBP Dody Wirawijaya terus menyampaikan pesan tentang Pemilu Damai. Termasuk dengan cara meminta doa dari para santri dan jamaah Sholat Jumat di Masjid Nurul Ibadah, Jalan Lintas Timur (Jalintim) Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Jumat (26/1/2024).

Dalam kegiatan itu, Polres Inhu juga menyiapkan ratusan porsi makan siang untuk jemaah masjid setelah menunaikan Sholat Jumat. Ratusan porsi makanan itu cukup dibayar dengan doa agar Pemilu 2024 terlaksana dengan aman dan damai.

Ratusan jemaah secara bersama-sama berdoa agar Pemilu 2024 yang tinggal hitungan hari, berjalan dengan aman dan kondusif. Para jemaah pun mengucapkan terima kasih atas silahturahmi Kapolres Inhu dan makan siang gratis.

"Makan siang diberikan secara gratis, hanya dibayar pakai doa agar Pemilu 2024 terlaksana dengan aman dan kondusif," kata Kapolres Inhu melalui PS Kasubsi Penmas Polres Inhu, Aiptu Misran.

Dijelaskan Misran, progam makan siang gratis telah dilaksanakan Polres Inhu selama Operasi Mantap Brata (OMB) 2023-2024, sebagai upaya cooling system Pemilu damai dan sejuk di Kabupaten Inhu.