HOME NEWS YOGYA

Selain Bazar Murah Minyak Goreng, Caleg Perindo Juga Sosialisasi Surat Suara Pemilu 2024

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:16 WIB
Selain Bazar Murah Minyak Goreng, Caleg Perindo Juga Sosialisasi Surat Suara Pemilu 2024
A
A
A

SLEMAN - Bazar tebus murah minyak goreng menjadi salah satu strategi Partai Perindo untuk melakukan sosialisasi tentang calon anggota legislatif (Caleg) yang mereka usung. Di samping juga sosialisasi pencoblosan.

Seperti yang dilakukan Partai Perindo, Jumat (26/1/2024). Di mana mereka melaksanakannya di Balai RW 01 Perumahan Purwomartani Bromonilan, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ajang tebus murah minyak goreng ini menjadi sarana memperkenalkan Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Brigjend Purn TNI Bonifasius Widyatmoko Sambodo ke warga Sleman.

Tak hanya itu, Caleg DPRD Kabupaten asal partai Perindo Dapil 3 nomor urut 5, Aulia Hibattuloh juga turut memperkenalkan diri. Sebagai caleg termuda di wilayah tersebut, Aulia memang berusaha agar semakin banyak orang yang mengenalnya.

"Ya saya ingin memperkenalkan diri kepada masyarakat di sini. Tentu juga mohon dukungannya," kata dia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
