HOME NEWS NEWS

Peduli Masyarakat, Caleg Perindo Beri Kursi Roda pada Warga Kelapa Gading

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |13:59 WIB
Peduli Masyarakat, Caleg Perindo Beri Kursi Roda pada Warga Kelapa Gading
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) Partai Perindo DPRD Provinsi Dapil 2 DKI Jakarta Ani Kusumadewi melakukan sosialisasi serta memberikan bantuan kursi roda kepada masyarakat di Jalan Kelapa Lilin 3, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu (27/1/2024).

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, nampak puluhan warga berkumpul untuk mendengarkan sosialisasi program Partai Perindo dan juga cara memilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun pemberian donasi kursi roda kepada warga Kelapa Gading yang membutuhkan.

“Hari ini kita memperkenalkan Partai Perindo ke warga Kelapa Gading. Kita juga ada sosialisasi kertas suara kepada warga, kemudian ada juga donasi kursi roda,” ungkap Ani.

Sementara itu, donasi kursi roda ini pun diberikan kepada Sandi Kurniawan. Ia merupakan warga Jalan Kelapa Lilin 3, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang membutuhkan kursi roda tersebut untuk sang ibu mertua yang sudah berusia 80 tahun dan minim mobilitas.

“Penerima adalah warga Kelapa Gading dan usia lanjut sudah 80 tahun, sudah tidak mampu bermobilisasi sendiri,” papar Ani.

Ani pun ikut merasa senang bantuan pemberian kursi roda ini bisa diberikan kepada warga yang membutuhkan.

Halaman:
1 2
      
