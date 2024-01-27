Advertisement
HOME NEWS NEWS

Usai Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Warga Harap Perindo Menangkan Pileg 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |18:21 WIB
JAKARTA - Masyarakat menaruh harapan besar terhadap Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk mensejahterakan masyarakat akar rumput. Karena itu, diharapkan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara itu bisa memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Harapan masyarakat ini disampaikan Andi, salah satu warga Cempaka Putih, Jakarta Selatan, usai acara bazar minyak goreng murah yang digelar oleh Perindo. Menurutnya, Perindo merupakan partai yang dekat dengan masyarakat kelas menengah bawah.

Andi menyebut kegiatan bazar yang dilakukan di Cempaka Putih dan daerah lain di Indonesia adalah bukti kedekatan partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan masyarakat. Adapun Perindo mendukung Capres no urut 03, Ganjar-Mahfud.

“Kalau perindo saya berharap selalu dekat ke masyarakat dan bikin sembako lebih murah lagi,” ujar Andi saat ditemui MNC Portal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2024).

Halaman:
1 2
      
